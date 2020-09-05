天氣｜天文台料明日及下周有驟雨雷暴 (16:30)

下午4時，超強颱風海神集結在鹿兒島以南約740公里，預料向西北偏北移動，時速約16公里，大致移向琉球群島至日本九州。

【11:17】天文台在上午11時15分取消黃色暴雨警告信號。

【10:56】天文台改發黃色暴雨警告信號。

【09:57】天文台在上午9時55分改發紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，雨勢可能持續。

天文台表示，港島南區及離島區的雨勢特別大，在上午9時15分的過去一小時錄得超過70毫米雨量，有可能出現嚴重水浸。

【08:57】天文台在上午8時55分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【08:20】上午8時20分，天文台錄得氣溫28.5度，相對濕度83%。雷暴警告現正生效，強雷雨區正影響香港南部水域及港島，並有機會進一步發展。

驟雨正影響南海北部及廣東沿岸。在上午8時，超強颱風海神集結在鹿兒島以南約860公里，預料向西北移動，時速約16公里，大致移向琉球群島至日本九州。

本港地區今日（5日）大致多雲，間中有驟雨及雷暴。日間短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度。吹輕微至和緩偏東風。

展望下周初天氣炎熱，亦有幾陣驟雨，下周中期驟雨增多。