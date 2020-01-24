涉瞞報受僱補習社獲委任DSE口試主管　中學助理校長欺詐罪不成立 (21:30)

控罪指稱，被告陳耀輝（40歲）於2018年3月19日至4月19日期間，向考評局作虛假聲明，表示自己在補習學校沒有任何教學職務，誘使考評局委任他為英文科說話能力考試的報到室主管，令他獲得作為報到室主管的3780元酬金。

暫委裁判官黃向戎接納被告自辯時稱，當時認為現代教育只是「補習中心」（tutorial centre），而非考評局委任書上寫的「補習學校」（tutorial school）；另他只是在現代教育任教經濟科，並非與在中學一樣任教英文科，因此不覺得有利益衝突。

裁判官批評，考評局在委任書上詳述「親屬」定義時，卻不同時定義補習學校的意思。他認為，被告擁有三個碩士學位及一個工商管理碩士學位，亦有任教英文科，即使在趕急情況下仍會「咬文嚼字」，對英文字有敏感反應亦可理解，不是匪夷所思，相信被告是真誠相信「補習中心」與「補習學校」字眼上有分別。

裁判官另指出，涉案的一項聲明為考評局後加於委任書上，若考評局有事先提醒校方，在校方知道被告有任教補習學校時，或不會委任被告。裁判官認為控方未能反證被告有意圖作不誠實行為，裁定被告罪名不成立。

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