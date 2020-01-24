裝修工涉非禮未成年契女圖送「嫁妝」了事　非禮罪脫意圖礙司法罪成囚21月 (19:30)

被告被控2012年9月至2017年11月，四度非禮女童X，其中兩次發生於X的寓所，案發時X分別為8歲及13歲。另被告事後要求X的母親不再追究事件，被控意圖妨礙司法公正。

法官沈小民裁決指出，對X描述的事情存有疑慮，例如X稱不同意被告所為，但最後一次案發時家中有人，X只要大叫一聲便會揭發事件，但X沒有任何抵抗，被告一切所為都非常順利，不能肯定事情如X描述般發生，故裁定非禮罪名不成立。

就意圖妨礙司法公正一罪，法官認為被告向X母發送的短訊內容，例如「到時要打官司，女兒精神會受影響」等，是想透過X的父母影響X的證詞。法官續指出，X只有13歲，沒有理由談論嫁妝，被告明顯另有圖謀，欲以金器利誘對方作出妨礙司法公正的行為，裁定被告罪成。

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