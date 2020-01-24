陳彥霖死因研訊第十日　知專再披露閉路電視片段　警供稱無拍到彥霖何處脫鞋 (19:15)

死因研訊主任甫開庭時表示，知專校方已進一步披露去年9月19日、即陳彥霖失蹤當日的閉路電視片段。港島東區重案組警員李豪傑負責檢取片段，今午第三次被傳召出庭作供。

庭上播出的片段顯示，疑似陳彥霖的女子傍晚5時57分在李惠利樓8樓出現，她手持電話，頸上掛有一條黑色繩子，一直翻閱疑似寫有戒大麻信息的青協傳單。陳彥霖隨後將黑色繩子放在樓梯上，行兩級樓梯後又回頭拾起繩子。約10分鐘後，陳彥霖拾級而下走到2樓，手上的物品全已不見。

至晚上6時半，彥霖沿樓梯由知專9樓走上10樓，其間推了樓梯間的清潔車一下，亦一度按掣後卻沒有進入升降機。兩分鐘後，彥霖再度在10樓的升降機大堂出現，腳上的鞋子已經不見。彥霖之後赤腳走上11樓天台，嘗試推開大門不果。聆訊下周一（7日）繼續，預料會重召化驗師作供。

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