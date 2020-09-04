黃埔一健身中心獲准重開前夕停業　會員到場摸門釘 (19:00)

黃埔居民周小姐本趁着健身中心首日重開，準備到黃埔Goji Studios做運動，到門口才獲悉分店暫停營業。她說去年以1.7萬元購買3年會籍，本來落樓就有分店，現要改到約15分鐘車程外的旺角或尖沙嘴分店，感到相當不便，但估計無法退錢，只能繼續改到其他分店。她認為業主應減租，稱商場另有店舖同樣因租金負擔而結業。

Goji Studios以電郵回覆本報查詢表示，公司在新型冠狀病毒疫情被政府勒令停業三個多月，收入不足以支付租金，公司一直與黃埔分店業主洽商，惟業主不願意減租。公司稱，為免影響客戶，將繼續爭取盡快與黃埔分店的業主達成共識，同時正在區內物識其他合適場地；尖沙嘴分店租務則已與業主已達成共識，沒有租務問題。

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