新冠肺炎｜教育局發復課後應對疫情指引　有確診個案須停面授課14天全校檢測【附連結】 (18:15)

根據指引，當衛生防護中心證實有教職員或學生「確診」或「初步確診」時，按中心建議出現確診個案的學校須暫停校內面授課及活動14天；衛生防護中心會按需要為全校學生及學校人員作新冠病毒測試。

當個案尚待衛生防護中心進一步通知學校處理方法時，教育局建議學校在徵得法團校董會或校董會的同意後，可暫停校內面授課及活動一至兩天，並轉為網上學習，以消毒清潔校園。

若衛生防護中心確定教職員或學生為確診個案的密切接觸者，有病徵者會接受檢測、隔離及治療；沒病徵者須接受檢測及隔離，他們不可回校工作或上課，亦應即時通知學校。教育局建議學校在徵得法團校董會或校董會的同意後，可暫停校內面授課及活動一至兩天，並轉為網上學習。

相關指引：按此

新冠肺炎 相關報道：

新增12宗確診4宗經全民檢測驗出 旺角維景酒店同層第三宗確診全層要檢疫

按摩院今重開 桑拿負責人斥資逾10萬購防疫裝備 市民：困咗實在太耐

梁子超料數星期後確診才「清零」 促全民檢測一天內知結果