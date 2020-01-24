新冠肺炎｜教育局發復課後應對疫情指引　有確診個案須停面授課14天全校檢測【附連結】 (18:15)

教育局日前公布9月23日中小學、幼稚園分階段復課。局方今日（4日）更新「學校健康指引」，提供學校處理有關新型冠狀病毒防疫及確診個案等指引。
根據指引，當衛生防護中心證實有教職員或學生「確診」或「初步確診」時，按中心建議出現確診個案的學校須暫停校內面授課及活動14天；衛生防護中心會按需要為全校學生及學校人員作新冠病毒測試。
當個案尚待衛生防護中心進一步通知學校處理方法時，教育局建議學校在徵得法團校董會或校董會的同意後，可暫停校內面授課及活動一至兩天，並轉為網上學習，以消毒清潔校園。
若衛生防護中心確定教職員或學生為確診個案的密切接觸者，有病徵者會接受檢測、隔離及治療；沒病徵者須接受檢測及隔離，他們不可回校工作或上課，亦應即時通知學校。教育局建議學校在徵得法團校董會或校董會的同意後，可暫停校內面授課及活動一至兩天，並轉為網上學習。
相關指引：按此
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