藉詞拍攝校章非禮女學生　警拘29歲男揭藏逾400不雅檔案且另涉3案 (17:17)

葵青警區助理指揮官（刑事）林志源表示，一名13歲身穿校服的初中女生本周二下午返回葵青區一幢大廈時，一名可疑男子尾隨她進入大廈，更尾隨她到某一樓層。該男子向事主搭訕，聲稱欲拍攝其校章，事主不虞有詐跟隨對方到大廈後樓梯，該男子伸手觸碰事主的胸部取其校章拍攝，再伸手掀起其裙底，事主受驚逃走及報案。

葵青警區重案組第2隊接手調查後，昨晨拘捕一名29歲、身高1.75米、中等身材、短髮男子，發現其手機內最少有400個涉兒童色情影片及相片的檔案。經確認後，警方確定他另涉及今年5月至7月、於葵青區及黃大仙區發生的另外3宗同類案件，包括5月於慈正邨發生的9歲女童非禮案。

林志源稱疑犯向獨行小女孩搭訕，把她們帶到僻靜地方下手，每次犯案會拍攝留念，亦不時上網下載兒童色情影片和相片。

疑犯涉非禮、向16歲以下兒童作猥褻行為、製作兒童色情物品及管有兒童色情物品被捕，目前正被扣查。警方相信仍有大量受害人未有報案，呼籲知情市民與警方聯絡。

中五生甘同學表示，現時自己甚少外出，過去沒有聽聞有非禮案發生，是次事件後「有啲驚」。她稱家人曾教導，若遇陌生男子搭訕便要逃走，日後會盡量找人陪同外出。

家長蔡太表示，女兒平日由父母陪同上學放學，但會獨自到樓下琴行學琴，得知有非禮案後不會再讓女兒單獨外出。她稱邨內不時有老翁向女兒搭訕稱「你好靚呀」，「依家好驚呀，返放學都會接。唯獨是學鋼琴佢自己返（家），以後唔會啦！」