新冠肺炎｜新增12宗確診4宗經全民檢測驗出　初步確診大圍交通城保安曾見染疫維修員 (17:00)

旺角維景酒店今日再有一名住客確診，病人與同層兩名確診者互不相識；並有另一房的一名住客初步確診。涉事樓層所有住客都列為密切接觸者及入住檢疫中心。相關報道：旺角維景酒店一層4人染疫 全層檢疫其餘住客職員需檢測

經全民檢測驗出的4宗新增個案，4人均於9月1日接受採樣：

．個案4840：63歲男子，6月後無上班，無病徵；與妻子、家人住荔景山路華豐園，有時去葵盛西邨住所；平日會去保安道街市、北河街街市、美孚街市

．個案4841：22歲女子，無業，住屯門兆康苑兆健閣，有時去觀塘順利紀律部隊宿舍朋友家中，也有出街及外出食飯，報稱不記得詳細行蹤

．個案4850：67歲女子，已退休，與家人同住佐敦餘慶大廈，除了有時到油麻地街市外無特別活動。張竹君表示，病人8月18至22日曾發燒，8月22日輕微腹瀉，但無求醫及已自行痊癒，9月1日參與全民檢測時無病徵

．個案4851：46歲女子，家庭主婦，居於粉嶺華心邨華勉樓，9月1日到粉嶺和興體育館做全民檢測，9月2日發燒；衛生防護中心對她進行接觸追蹤時，發現其丈夫9月2日發燒，同日亦參與全民檢測但未有結果，他入院後新冠病毒測試初步陽性

大圍交通城保安員初步確診 曾與無戴口罩維修員見面

張竹君表示，個案4851的丈夫是大圍交通城大廈保安員，他8月下旬曾因大廈管理問題，到樓上與在該處工作的個案4824（61歲男子，在交通城大廈從事汽車維修，9月2日公布確診）見面十多分鐘，當時保安員有戴口罩，但個案4824無戴口罩，不排除保安員因此受感染。張竹君稱，衛生防護中心要檢視大廈管理公司有否更多職員需被列為密切接觸者及檢疫，中心亦會在大廈加派樣本瓶，讓該處人員接受病毒檢測。

餘下一宗源頭不明個案（個案4845）是一名44歲男子，8月22日發病，是九龍圓方3hreesixty超市員工，負責文書工作，平日不會接觸顧客。其同事獲安排接受新冠病毒檢測。

新冠肺炎 相關報道：

旺角維景酒店一層4人染疫 全層檢疫其餘住客職員需檢測

梁子超料數星期後確診才「清零」 促全民檢測一天內知結果

按摩院今重開 桑拿負責人斥資逾10萬購防疫裝備 市民：困咗實在太耐

石硤尾獨居婦家中倒斃 驗屍證染疫 生前腳腫求醫未知死因 死後確診9日3宗

港購疫苗未明朗 梁卓偉：令人擔心