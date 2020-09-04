3人認去年7．14沙田新城市衝突暴動　還押候判 (15:20)

被告梁柏添（24歲）及保安員龔志遠（50歲）承認於去年7月14日在新城市廣場一期3樓兩度參與暴動；而李文謙（17歲）則承認於同日同地參與暴動。3人另被指惡意傷害警員張歷恆；梁柏添及龔志遠再被指惡意傷害警員郭兆恒。在法庭同意下，各被告的有意圖而傷人罪交由法庭存檔不予起訴。

辯方求情時均稱，3名被告一向不是使用暴力的人，形容事件為悲劇，冀法庭判刑時考慮導致事件的社會背景，以及因同一事件而同期執行首兩名被告的兩項暴動罪刑罰。

控方案情指出，當日警員進入新城市廣場後被襲擊，便裝警員張歷恆在支援同袍時被至少20名示威者包圍拳打腳踢，其中首被告腳踢及用雨傘擊打他，次被告擲雨傘但沒有擊中，第三被告則不停用雨傘擊打警員。其後，同樣穿便裝的警員郭兆恒與同袍失散，他衝上扶手電梯時被包圍，有人從後推倒他在地，一群示威者上前襲擊，首被告及次被告亦以雨傘擊打及腳踢他。兩次事件均歷時約一分鐘。

警方事後從商場閉路電視及傳媒片段中認出3人並作出拘捕。事件中張歷恆眼眶周邊骨折、左眼血腫，接受手術後視力仍然受影響，須轉為文職工作。而郭兆恒事後頭皮有裂傷，面及背部有擦傷，休息兩星期後回復正常工作。

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