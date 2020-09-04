立法會｜民調定去留　胡志偉：門檻設於參與民調議員支持者一半 (14:51)

香港民意研究所將與中大傳播與民意調查中心同步調查，是次目標是收集2000個樣本，兩機構各佔一半。民調將提問3條問題，分別為：

（1）有多支持或反對參與民調議員留任一年；

（2）有多支持或反對參與民調議員辭職離開議會；

（3）你是否參與民調議員的支持者。

香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀早前曾建議「雙門檻」，即（1）整體受訪者過半，或（2）三分之二參與民調議員的支持者決定去留。民主黨主席胡志偉稱，第一個門檻爭議在於無理由民主派決定去留時，可接受建制派支持者意見；門檻二則被指過高，故最終將門檻設定於參與民調議員支持者的一半。 民主黨林卓廷稱，民主陣營支持者意見分歧，如最終建制派支持者一面倒，「最終變成建制派支持者左右去留，難與支持者交代」。

張超雄稱，延任是違法違憲，考慮去留絕非承認延任，但責任上認為如立法會「中空」，兇險更大。

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