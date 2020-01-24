4青年涉遊行後堵路藏武器等　一認罪候判一准守行為撤控　兩人不認罪續保釋 (15:05)

網民去年10月5日發起反《禁蒙面法》遊行，當晚至翌日凌晨時分，示威者試圖破壞中旅社旺角分社。其間4名青年被警員拘捕，早前分別控以在公眾地方管有攻擊性武器、在公眾地方造成阻礙及無牌管有無線電通訊器具等罪名，其中一人今（4日）於西九龍裁判法院承認兩罪，獲准保釋至本月25日判刑，以待索取感化及社會服務令報告；另一人獲准以1000元自簽守行為24個月；其餘兩人否認控罪，獲准保釋，案件押後再訊。
本案涉及4人。首被告、學生李熙駿（17歲）否認在公眾地方管有攻擊性武器罪，涉及管有約115厘米長的鐵枝。第三被告、侍應李駿昊（20歲）則否認抗拒警務人員罪，控罪指稱他抗拒督察21982執行職責。兩人的案件押後至11月12日作審前覆核。
次被告李駿（17歲）承認在公眾地方造成阻礙，以及無牌管有無線電通訊器具共兩罪。案情指稱，去年10月6日凌晨零時許，約20名示威者在旺角洗衣街的中旅社分社外聚集，包括次被告在內，有人以垃圾桶及回收箱堵路。次被告被搜出涉案對講機及急救用品，並在警誡下承認幫示威者「把風」。
第四被告陳嘉億（17歲）被控無牌管有無線電通訊器具罪，裁判官批准他以1000元自簽守行為24個月，控罪撤回。