港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (22:00)

本港今日（4日）新增12宗新型冠狀病毒確診個案，7宗屬本地感染。本文整理近7天（8月29至9月4日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。17:00報道：新增12宗確診4宗經全民檢測驗出　初步確診大圍交通城保安曾見染疫維修員

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