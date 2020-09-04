新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (22:00)

本港今日（4日）新增12宗新型冠狀病毒確診個案，7宗屬本地感染。本文整理近7天（8月29至9月4日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。17:00報道：新增12宗確診4宗經全民檢測驗出 初步確診大圍交通城保安曾見染疫維修員
○油尖旺區
西洋菜南街2W號 101肉燥飯專門店
港鐵九龍站 麥當勞
偉興大廈 名寶石餐廳
大角嘴市政大廈
康齡大廈 大家樂
百匯軒
○黃大仙區
竹園街市
○觀塘區
MegaBox 宜家家居餐廳
○荃灣區
香車街街市
○元朗區
興發大廈 麥當勞
形點II 太興
○北區
花都廣場
華心商場
資料來源：衛生防護中心（截至9月4日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
8月31日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月26日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
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