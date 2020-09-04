新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (22:00)

○油尖旺區

西洋菜南街2W號 101肉燥飯專門店

港鐵九龍站 麥當勞

偉興大廈 名寶石餐廳

大角嘴市政大廈

康齡大廈 大家樂

百匯軒

○黃大仙區

竹園街市

○觀塘區

MegaBox 宜家家居餐廳

○荃灣區

香車街街市

○元朗區

興發大廈 麥當勞

形點II 太興

○北區

花都廣場

華心商場

資料來源：衛生防護中心（截至9月4日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

9月3日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月2日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月1日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月31日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月26日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽