梁子超料數星期後確診才「清零」　促全民檢測一天內知結果 (12:35)

普及社區檢測計劃（全民檢測）至昨午（3日）2時已驗的12.8萬個樣本有6宗新型冠狀病毒陽性，當中兩宗是新個案，其餘是早前已確診者。呼吸系統專科醫生梁子超今早（4日）在港台節目稱，平均約6萬人有一宗新確診，陽性比例「唔係高」，但指出本港有活性傳播，亦有部分人處於潛伏期、未能檢測出病毒，「唔能夠話疫情受控」。他說，本港仍有不少傳播源，估計需待數星期後確診個案才能「清零」。
梁子超表示，衛生署未有就新增的確診個案公布確診者有否抗體，故不能確定他們是否具傳播性，需待入院檢驗後才知道。
梁子超認為，若能壓縮至採樣一天內得出檢測結果會較理想，並指出病毒傳播期約一星期，即使檢測能找出處於傳播期的患者，得知結果時患者的傳播期平均可能只剩3至4天，「如果每拖一日，其實斬斷傳播鏈的功效就會跌」。
中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌在商台節目稱，檢測速度較預期慢，認為要加快速度，他相信可能與人手有關。
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