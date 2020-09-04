梁子超料數星期後確診才「清零」　促全民檢測一天內知結果 (12:35)

梁子超表示，衛生署未有就新增的確診個案公布確診者有否抗體，故不能確定他們是否具傳播性，需待入院檢驗後才知道。

梁子超認為，若能壓縮至採樣一天內得出檢測結果會較理想，並指出病毒傳播期約一星期，即使檢測能找出處於傳播期的患者，得知結果時患者的傳播期平均可能只剩3至4天，「如果每拖一日，其實斬斷傳播鏈的功效就會跌」。

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌在商台節目稱，檢測速度較預期慢，認為要加快速度，他相信可能與人手有關。

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