新冠肺炎｜將軍澳診所深喉唾液樣本收集箱遭取走　82歲老翁涉盜竊被捕 (23:43)

院方稱，診所職員發現事件後隨即於診所附近範圍搜查，並翻查閉路電視紀錄。根據閉路電視紀錄，發現有關收集箱於下午約1時被一名年長男子取去，診所已報警。診所職員其後嘗試致電一名於上述時間取藥後離開診所的年長病人，該病人承認擅自取去收集箱，並已把該箱棄置在厚德邨停車場。警方在診所匯報情況後，於晚上約7時45分在厚德邨停車場尋回有關收集箱，現已把收集箱交回診所。

診所會個別致電今日在收集箱交回深喉唾液樣本的市民，重新提交唾液樣本，並呼籲今日曾遞交樣本到將軍澳（寶寧路）普通科門診診所的市民，可聯絡診所（電話：2191 1083）查詢安排。由於樣本包內存有個人資料，診所會把事件呈報個人資料私隱專員公署。有關診所會檢視樣本收集箱的保安安排，並就事件引致市民不便致歉。

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