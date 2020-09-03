新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (22:00)

本港今日（3日）新增8宗新型冠狀病毒確診個案，7宗屬本地感染。本文整理近7天（8月28至9月3日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。1718:報道今增8宗確診7屬本地感染 再一人死後驗屍揭染疫 查案警或要檢疫
○深水埗區
貿易廣場 富臨酒樓
○油尖旺區
偉興大廈 名寶石餐廳
大角嘴市政大廈
康齡大廈 大家樂
百匯軒
最佳盛品酒店尖沙嘴
The ONE 東海薈．拉斐特
○黃大仙區
鳳祥樓 富城火鍋海鮮酒家
竹園街市
○觀塘區
牛頭角市政大廈
鯉魚門市政大廈
鯉魚門廣場 大快活
牛頭角上邨商場 美心MX
淘大商場4期 客家好棧
○灣仔區
香港警察總部
○葵青區
港鐵葵芳站
○荃灣區
香車街街市
○元朗區
興發大廈 麥當勞
好順利商場
形點II 太興
○屯門區
屯門市廣場2期 錦麗
愛定商場
資料來源：衛生防護中心（截至9月3日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
8月31日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月26日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月25日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
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