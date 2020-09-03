新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (22:00)

○深水埗區

貿易廣場 富臨 酒樓

○油尖旺區

偉興大廈 名寶石餐廳

大角嘴市政大廈

康齡大廈 大家樂

百匯軒

最佳盛品酒店尖沙嘴

The ONE 東海薈．拉斐特

○黃大仙區

鳳祥樓 富城火鍋海鮮酒家

竹園街市

○觀塘區

牛頭角市政大廈

鯉魚門市政大廈

鯉魚門廣場 大快活

牛頭角上邨商場 美心MX

淘大商場4期 客家好棧

○灣仔區

香港警察總部

○葵青區

港鐵葵芳站

○荃灣區

香車街街市

○元朗區

興發大廈 麥當勞

好順利商場

形點II 太興

○屯門區

屯門市廣場2期 錦麗

愛定商場

資料來源：衛生防護中心（截至9月3日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

9月2日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月1日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月31日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月26日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月25日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽