公大委任林群聲為新校長　明年4月生效 (20:15)

公開大學今日（3日）公布，委任現任城市大學特別項目總監及化學系講座教授林群聲為下任校長，由2021年4月1日生效，為期4年。
林群聲接受任命時表示，將會與所有教職員、學生及校友緊密合作，共同建立最優秀的教與學環境，並會與校方致力推動公大成為一所優質的綜合型大學、提升學術研究水平時，並繼續積極提供開放及靈活的教育課程，讓社會受惠。
林群聲於1979至1984年就讀於香港大學，取得學士及碩士學位；並於1984年獲英聯邦獎學金赴英國深造，在謝菲爾德大學（University of Sheffield）修讀博士學位，其後於倫敦大學國王學院（King's College, University of London）從事博士後研究；1988年加入香港城市理工學院，擔任講師；其後曾服務香港中文大學和澳洲維多利亞科技大學。他1994年重返城大化學系（前生物及化學系）工作，此後曾擔任城大署理副校長（本科教育）、副校長（學生事務）、秘書長及海洋污染國家重點實驗室主任等職務。
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