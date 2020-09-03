公大委任林群聲為新校長　明年4月生效 (20:15)

林群聲接受任命時表示，將會與所有教職員、學生及校友緊密合作，共同建立最優秀的教與學環境，並會與校方致力推動公大成為一所優質的綜合型大學、提升學術研究水平時，並繼續積極提供開放及靈活的教育課程，讓社會受惠。

林群聲於1979至1984年就讀於香港大學，取得學士及碩士學位；並於1984年獲英聯邦獎學金赴英國深造，在謝菲爾德大學（University of Sheffield）修讀博士學位，其後於倫敦大學國王學院（King's College, University of London）從事博士後研究；1988年加入香港城市理工學院，擔任講師；其後曾服務香港中文大學和澳洲維多利亞科技大學。他1994年重返城大化學系（前生物及化學系）工作，此後曾擔任城大署理副校長（本科教育）、副校長（學生事務）、秘書長及海洋污染國家重點實驗室主任等職務。

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