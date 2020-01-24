電腦工程人員涉管有38個輪胎刺釘罪名不成立　官：被告或不知尖物存在車上 (19:15)

張仁樑（34歲）原否認於去年10月20日，在大埔露輝路及汀角路交界管有38個金屬輪胎刺釘，惟他承認當時無牌管有3個無線電對講機。

撿取涉案證物的警員馬仲康供稱，案發時警方在被告駕駛的七人車車尾發現一個箱，箱內有38個金屬輪胎刺釘，遂將他拘捕。惟馬仲康其後調查發現，該車車主為被告父親，警方搜查被告住所及辦公室亦無發現違法物品。

控方提出將被告手機內Telegram對話紀錄呈堂，內容包括「小心狗」、「交嘢畀人」、「到教大攞嘢後去九龍尖沙嘴」及「吐露港公路有RB」等。辯方反對，稱部分內容屬傳聞證供，另有信息是被告遭警方截停後才發出，認為被告無可能在警方監管下發信息。

主任裁判官蘇文隆認為，Telegram對話與案情相關，批准控方呈堂。不過，蘇官在裁決表示，該些對話不能證明被告知悉涉案物品存放在車內，因為被告並非車主，而且車內雜物眾多，有油漆及口罩等，被告總不能「如數家珍」般說出車內所有物件，故裁定他罪名不成立。

認無牌管有對講機罰款1萬

至於被告承認無牌管有無線電對講機，辯方稱被告任電腦工程，主要安裝閉路電視，涉案對講機用於公務，被告「不懂法律，唔知要領牌」才犯案。蘇官遂判被告罰款1萬元。

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