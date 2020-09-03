曾鈺成：港無三權分立符一貫認知　形容爭論「庸人自擾」 (18:15)

曾鈺成表示，目前香港的制度將權力分散於行政、立法與司法機關，且各個機關互相制衡，司法獨立的原則也受《基本法》保障，但他指出，本港與美國典型的「三權分立」模式不同。曾鈺成解釋，香港的立法會沒有完整的立法權，大部分法案由政府提出，他舉例《港區國安法》由全國人大常委會通過，特首林鄭月娥簽署後刊憲生效，過程立法會無法過問。至於把「三權分立」視為民主制度必不可少的一部分，曾鈺成認為說法不準確。

對於終審法院首任首席法官李國能與現任首席法官馬道立均曾提及「separation of powers」（權力分立），曾鈺成認為對方是描述司法機構與行政、立法之間的關係，藉此點出司法獨立的精神，並非有意干預行政、立法機關的內部事務。至於否定「三權分立」會否影響香港的司法獨立，曾鈺成表示，「從林鄭到中央，我看不到他們有意圖動搖司法獨立。」

曾鈺成又批評港府過往的抗疫工作，稱容許人員免檢疫入境是防疫「漏洞」，「（入境者）不會因工作需要就沒有（新型冠狀）病毒」。

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