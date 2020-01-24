新冠肺炎｜今增8宗確診7屬本地感染　再一人死後驗屍揭染疫　查案警或要檢疫 (17:18)

4宗源頭不明個案：

．個案4833：66歲男子，居於秀茂坪南邨，與妻子在於油麻地新填地街賣中藥，有時會在店內煮食，平日亦會到油麻地街市，8月20日發病

．個案4834：74歲女子，與家人同住愛民邨信民樓，已退休，除有時要覆診外多數在家，無特別活動，9月1日發病

．個案4838：63歲女子，死後驗屍才確診。病人生前獨居石硤尾邨22座，家人8月30日報警，她證實死亡後，遺體送往公眾殮房，病理學醫生驗屍時抽取肺部組織驗出她感染新冠病毒。她8月28日因腳腫看過私家醫生，當時被發現血壓偏高，並轉介至急症室，但她最終未有前往。據親屬提供的資料，死者生前會到深水埗的茶樓飲茶。張竹君表示，有警察8月30日接報到場調查時曾接觸屋內物品，故可能要密切接觸者及檢疫

．個案4839：62歲女子，居於黃大仙竹園南邨貴園樓，平日有時會到母親位於大角嘴頌賢花園的寓所，亦會到竹園邨街市、鳳凰新村富城酒樓

3宗新增本地個案與早前確診個案相關：

．匡智梨木樹宿舍多一名照顧員確診：個案4837（44歲女子），8月24日已入檢疫中心，其後確診，無病徵

．兩宗個案是早前確診者的家人：個案4832（12歲男童，無病徵），以及個案4835（56歲女子，9月1日發病）

今日唯一輸入個案是船員（個案4836，35歲男子，無病徵），由印度經多哈於9月2日抵港。

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