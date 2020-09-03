陳彥霖死因研訊第九日　精神科醫生：陳彥霖去年8月首現思覺失調 (18:00)

何美怡曾任職青山醫院法醫精神科醫生，現為私人執業醫生。何美怡早前致電陳彥霖的親友索取資料，負責為本案撰寫專家報告。報告顯示，陳彥霖曾在網上結識男子，由中一開始與母親爭吵，並會帶男性朋友回家過夜，中二之後不時離家出走。何美怡表示，陳彥霖不願服從規則，又喜好追求刺激，判斷陳彥霖患有操行障礙（conduct disorder）。對於精神科醫生早前確診陳彥霖有對立性反抗症（oppositional defiant disorder），何美怡表示認同，指出兩病可以並存。

何美怡稱，陳彥霖去年8月12日起精神情況明顯變差，親友反映她語無倫次、思緒混亂，因此診斷陳彥霖當時首次出現思覺失調。何美怡強調，思覺失調不是精神病，而是精神病的徵狀，推斷陳彥霖可能患上藥物誘發或者短暫精神障礙，因為陳彥霖曾表示吸食大麻，精神障礙亦可能在一日或少於一個月內病發。

據閉路電視片段顯示，陳彥霖去年9月19日、即失蹤當日在知專踱步，何美怡表示陳彥霖按掣後卻沒有步入升降機，表現較奇怪，但強調難以從片段了解陳彥霖的真實精神狀態。

聆訊明午（4日）繼續，屆時將處理知專會否披露進一步閉路電視片段。