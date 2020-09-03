屯門警區「劍俠」反黑行動拘10人　4人涉上月何福堂斬人案 (16:20)

屯門警區總督察（刑事）武少禧表示，警方留意到近月屯門區內發生多宗涉及黑幫的罪案，其中於上周日晚上11時10分，一名男子途經屯門輕鐵何福堂站對開時遭伏擊斬傷，其乘坐的士「車cam」亦被拆走。警方經調查後鎖定兇徒身分，自8月24日起先後拘捕3男1女（20至47歲），涉嫌傷人、刑事毁壞和盜竊。

警方同時留意到有黑幫操控地盤外販賣飯盒的無牌小販檔，遂於上周四（8月27日）聯同食環署於區內地盤掃蕩，拘捕兩名女子，涉嫌無牌販賣食物及阻街。

武少禧說，黑幫亦協助內地女子非法偷渡來港，租住屯門區內高檔酒店賣淫，警方調查後，昨日（9月2日）突擊搜查區內多個酒店房間，拘捕兩名內地女子（34及35歲），涉嫌非法入境及擔任非法勞工。

另外，警方留意到區內發生多宗針對七人車的偷車及車內盜竊案，經調查鎖定一個黑幫偷車集團，前日（9月1日）拘捕一對分別27及30歲男女，涉嫌偷車、車內盜竊、行使虛假文書及藏有工具可作非法用途，行動中警方搜出一批偷車工具，以及起回一部失車。據了解，兩名偷車賊為黑幫內偷車團隊主腦及活躍成員，會偷去私家車的頭尾車牌、行車證，再貼在另一同款車上犯案。