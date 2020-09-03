15歲少年擲汽油彈判感化18月　律政司覆核刑罰稱原審官過於着重更生 (16:50)

申請人為律政司長；答辯人為15歲少年。案件今由高院首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及法官彭寶琴審理案件。

律政司一方指出，少年所犯的罪行嚴重，原審裁判官判以非拘留式刑罰，屬原則上錯誤，不足以反映答辯人的刑責及罪行嚴重性，對少年的阻嚇力亦不足，認為原審裁判官判刑時過於着重少年的個人情況及更生機會，而忽略了少年衣服被驗出助燃劑、「試射」汽油彈背後的動機及原因涉大型計劃等其他加刑因素。

律政司認為，即使少年為年輕犯罪者，按照他所涉的控罪嚴重程度，亦應判以拘留式刑罰，如判入教導所或勞教中心等。

潘官隨後詢問律政司，是否有證據證明原審裁判官對少年的正面評價屬中肯，律政司回應稱，少年的學業不屬「標青」，而他的感化報告亦稱父母未能有效監管他，看不到原審裁判官形容少年為「優秀」的原因。聆訊午續。

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