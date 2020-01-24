貿發局：11月審視書展12月中如期舉行否　逾140展商已報名 (16:15)

周啟良說，8月曾向展商進行問卷調查，獲400多個回覆，當中逾半受訪者期望在可行情況下，於年底前復辦展覽。他說，現時定下的12月書展展期是今年底前唯一可行的展期，指出12月有聖誕節，市民有購物意欲，亦即將有公眾假期，較適合舉行書展。周啟良透露，報名反應正常，目前已有逾140個展商參展，有部分展商更加大攤位面積。

另外，貿發局亦推出網上書展推廣平台，書展網站及流動應用程式增設一個全新的「網上書展」欄目，用家可搜尋及選購不同參展商的書籍及產品。截至昨日（2日），「網上書展」已有逾210個展商的網上銷售平台，合共提供逾11萬本可供網上購買的書籍。書展網站亦增設「文化線上行」專頁，供瀏覽合作伙伴提供的網上閱讀、博物館展覽及文化活動資源，大會最近亦上載過往10年、約140個書展講座的影片，包括倪匡、金庸、龍應台、白先勇、幾米等名家講座。

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