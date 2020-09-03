全民檢測｜陳漢儀：37萬市民已採樣　驗出6宗陽性4宗屬舊個案 (16:33)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，6宗個案當中，4宗屬早前已確診及出院的舊個案（個案3185、4066、4097及4285），而該4宗個案毋須再檢疫。

有確診者曾到友人順利紀律部隊宿舍住所

經全民檢測驗出的兩宗新確診個案未有編號，張竹君稱編號會在明日（4日）疫情記者會公布：

．63歲男子，與妻子及其他家人居於荔景山路華豐園，有時會到葵盛西邨另一寓所。他自6月後都無上班，平日會去長沙灣保安道街市、深水埗北河街街市及美孚街市

．22歲女子，居於屯門兆康苑兆健閣，有時亦會到朋友位於觀塘順利紀律部隊宿舍的住所，並會外出用膳及「去街」等，但報稱不記得詳細行蹤

張竹君指出，該4宗早前確診的個案當中3人因「想知道下」出院後情況故參與全民檢測，另一人因公司要求提交新冠病毒檢測陰性報告才往化驗。4人分別由8月中旬至下旬出院，當時已有新冠病毒抗體，新驗出陽性時「病毒數值」（CT value）介乎27至36，代表病毒量較低，張竹君稱這顯示4人未必有傳染性，只是可能會帶有病毒一段時間。

另外今日有約10宗初步陽性個案，張竹君相信是包括全民檢測驗出的陽性個案。

陳漢儀表示，今天有另一批內地核酸檢測支援隊抵港協助全民檢測。

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