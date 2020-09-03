副學士生藏鐵槌原判囚5周　律政司覆核刑期獲批　官改判囚兩月一周 (16:00)

韓德芳（現年20歲）原被控在公眾地方管有攻擊性武器，以及管有物品意圖損壞財產共兩罪。她自去年11月開始還押，至今年4月第六度申請保釋才獲批。她早前承認管有物品意圖損壞財產罪，另一控罪則獲撤銷，裁判官黃士翔以8星期為量刑起點，判監5星期，被告毋須再次入獄。

律政司一方表示，被告今次沒索取更生中心等報告，這個情況下應判處即時監禁，惟是次刑期未能反映控罪的嚴重性，認為法庭應把量刑起點上調到8至9個月。惟黃官質疑律政司有否考慮被告的年紀，形容除非案件性質如販毒般嚴重，否則不應考慮判處她即時監禁。

黃官又稱，被告還押多天後已改過自新，足以達到法庭判一名被告入住更生中心之目的。假如本案被告當時仍要索取更生中心報告，不但要再還押兩星期，甚至不能把早前還押143天的日數計算在內，做法對被告構成不公。律政司一方回應稱，目前所得的資料只能反映被告初犯、有良好背景和年輕，「不代表年輕就毋須即時監禁」。

黃官最終把量刑起點提高至4個月，扣減被告認罪、年紀輕、真誠悔改，以及已還押一段時間等因素後，改判入獄兩個月一星期。由於被告已還押143天，故毋須入獄服刑。

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