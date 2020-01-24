祈福黨涉騙5人120萬元財物　粉嶺再犯案6人被捕 (14:35)

西區警區總督察（刑事）侯禮文表示，警方於8月31日接獲一宗於香港仔田灣發生的祈福黨騙案，一名事主在街上遇上一名騙徒，遭對方警告自己「撞邪」，其間另一騙徒現身自稱神醫，可助事主消災解困，誘騙事主交出財物和金飾，放入膠袋來用作拜神，騙徒其後趁機把財物調換成袋裝調味料後逃去，當事主回家後，始發現財物不翼而飛。

警方翻查閉路電視後，得悉騙徒曾登上一輪接載的私家車，至昨日追蹤該私家車到粉嶺欣盛苑，當時兩男三女騙徒正向另一女子行騙，探員隨即上前拘捕5人，其後再到觀塘拘捕一名55歲逾期居留的內地男子。

被捕6名騙徒年齡介乎43至55歲，為集團骨幹成員，當中一男一女為本地人，其餘為逾期居留及涉非法入境的內地人，眾人涉串謀行騙、管有虛假文書、協助及教唆他人逾期居留、違反逗留條件被扣查。行動中，警方檢獲6人犯案時衣物、接載私家車、10萬元現金、銀行卡、手機、符及袋裝調味料。

西區助理指揮官（刑事）冼國明警司表示，該祈福黨集團組織嚴密，先招攬同鄉成員安排來港及住宿，再操控犯案過程，形容手法是「一條龍套餐」。警方指出，今年首8個月共發生14宗祈福黨騙案，涉款達470萬元，事主普遍為47至76歲的家庭主婦或長者。