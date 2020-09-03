天氣｜天文台料明日有驟雨雷暴　周末炎熱有陽光 (16:30)

今晚及明日（4日）天氣預測大致多雲，局部地區有驟雨及雷暴。明日部分時間有陽光及天氣酷熱，氣溫介乎28至33度，吹微風。展望周末至下周初天氣炎熱及短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。

下午4時，颱風海神集結在鹿兒島之東南偏南約1380公里，預料向西北偏西移動，時速約16公里，橫過西北太平洋，並逐漸增強。

【14:00】天文台下午1時55分發出局部地區大雨報告，稱沙田區的雨勢特別大，在過去一小時錄得約70毫米雨量，有可能出現嚴重水浸。天文台又表示，高溫觸發的雷雨區正影響九龍及新界部分地區，並可能進一步發展及影響全港，呼籲市民提高警惕。

【07:38】上午7時30分，天文台錄得氣溫29.6度，相對濕度85%。酷熱天氣警告現正生效。

一股微弱的大陸氣流正影響廣東。同時，南海北部有驟雨。

在上午5時，颱風海神集結在鹿兒島之東南約1500公里，預料向西北偏西移動，時速約16公里，橫過西北太平洋，並逐漸增強。

本港地區今日天氣預測大致多雲，局部地區有驟雨及雷暴，能見度較低。日間部分時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹微風。

展望明日仍然酷熱，但局部地區有驟雨。周末至下周初短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。