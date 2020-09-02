涉襲警美籍漢促披露《警察通例》遭拒　裁判官：受公眾利益豁免權保護 (21:15)

被告Bickett Samuel Phillip（35歲）面對一項襲警罪及作為交替的普通襲擊罪。辯方早前向法庭申請，要求控方披露《戰術訓練手冊》、《防暴操手冊》、《警察通例》第29章「武力與槍械的使用」、《程序手冊》第29章「武力與槍械的使用」，以及去年9月19日警方就向休班警員發放伸縮警棍的使用守則通告，以便在正審時盤問警員。

裁判官林希維表示，相關文件無法律約束力，只是內部指引，若有人違反只會涉及內部聆訊，也不代表該人有使用過分武力，更與刑事法庭的審訊沒有關係，遂認為辯方要求披露文件之目的，與案件未有足夠關聯。

林官續稱，辯方要求披露的文件，部分受「公眾利益豁免權」（Public interest immunity）保護，因此不適宜公開，又引用梁天琦一案指出，辯方不能於盤問時使用相關文件向公眾公開部分內容。

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