物流署近1億元購「日本口罩」部分疑假冒　海關拘涉案兩男女 (19:03)

物流署表示，今年3月以直接購買方式，向一間本地供應商購入涉事口罩。根據採購合約內容，供應商須提供共3200萬個產自日本的口罩，產品規格為符合美國材料和試驗協會（ASTM）口罩標準F2100第二級別。口罩售價與當時市價相若。該供應商至今已分批把3200萬個口罩送達物流署，並收取9975萬元貨款。

物流署稱，批出涉案口罩的採購合約前，曾收到供應商提供產品規格測試報告、產品資料及生產商信件等文件，作為產品規格及產地佐證；供應商6月及7月再次提交產品規格測試報告，以證明其送運的口罩質素。物流署向簽發機構查詢，獲確認測試報告真確；署方抽驗貨品時無發現質量問題。

惟物流署其後得知涉案口罩與採購合約內容不符，並非全數來自日本，署方隨即停止向該供應商發放餘下應付貨款，並已撤銷與該供應商的採購合約。署方會向該供應商追討損失及賠償。

海關表示，8月31日接獲物流署舉報，初步調查發現涉案外科口罩大部分並非在日本生產，昨搜查涉案貿易公司位於長沙灣及葵涌的辦公地點，拘捕39歲公司男董事，以及在葵涌佔用同一辦公地點的47歲運輸公司女董事，兩人正保釋候查。海關在行動中檢取4部電腦作進一步調查，不排除有更多人被捕。涉案口罩樣本已送交化驗所作菌落總數安全測試。

物流署今年3月曾以1520萬元，購入另一批670萬個懷疑違反《商品說明條例》口罩，並向11個政府部門分發，須停用及回收。海關早前已就該案拘捕兩間涉案貿易公司最少4人。

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