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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:26)

本港今日（9月2日）新增8宗新型冠狀病毒確診個案，全屬本地感染。本文整理近7天（8月27至9月2日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。

16:55報道：今增8宗確診全屬本地感染　旺角維景酒店同層兩人染疫一死後確診

17:10報道：染疫迪士尼建築工感染源頭不明　匡智梨木樹宿舍多兩院友確診

○深水埗區

貿易廣場 富臨酒樓

○油尖旺區

康齡大廈 大家樂

百匯軒

最佳盛品酒店尖沙嘴

The ONE 東海薈．拉斐特

○黃大仙區

樂富廣場

大成街街市

○觀塘區

牛頭角市政大廈

彩德商場

鯉魚門市政大廈

鯉魚門廣場 大快活

牛頭角上邨商場 美心MX

牛頭角下邨廣場

淘大商場4期 客家好棧

○中西區

金鐘太古廣場

海富中心II座

○灣仔區

香港警察總部

○西貢區

TKO Spot

○葵青區

港鐵葵芳站

○荃灣區

香車街街市

麗城薈

○元朗區

興發大廈 麥當勞

好順利商場

愛定商場

形點II 太興

○屯門區

屯門市廣場2期 錦麗

愛定商場

資料來源：衛生防護中心（截至9月2日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

9月1日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月31日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月26日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月25日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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