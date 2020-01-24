18歲青年涉三罷堵路藏六角匙　警稱被告掙扎致傷　閉路電視證被捕時無反抗 (19:00)

被告店舖助理陳東成（18歲）否認於去年11月13日，在青衣担杆山交匯處管有六角匙，以及與10名黑衣示威者以雪糕筒、膠欄杆、磚頭、竹枝及其他物品堵塞道路。

機動部隊警員黃家濠供稱，當日他在衝鋒車上看見十多名黑衣人以雜物堵路，他下車追截，並在長安邨安清樓外截停被告及另一名女子，因被告掙扎反抗，遂將他制服在地上。呈堂照片可見被告被捕後頭破血流，口罩亦沾滿血漬，黃家濠解釋傷勢是被告在地上掙扎造成。

黃家濠接受盤問時承認，沒有看見被告手持雜物及放下雜物。辯方其後播放長安邨安清樓的閉路電視片段，可見被告進入大堂後被尾隨的警員推到牆邊，再拉出門外壓倒在地，過程中被告並無反抗。辯方指出警員口供與片段不同，質疑他是為合理化其武力對被告造成的傷勢。

就控方稱六角匙可作傷害人身用途，辯方反駁指出，六角匙細小且沒有尖銳部分，攻擊力比原子筆還低，說它具攻擊性是「天馬行空的一個想像」。

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