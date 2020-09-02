五桂山野戰迷謀殺案　21歲男涉刪死者手機資料等控兩罪受審 (18:00)

黃暐浩（21歲）被控於2017年5月28日，在旺角連同嚴汝衡致使事主郭葦諾iPhone內儲存的資料被移除和刪除，而該項目可能載有調查郭葦諾死亡的相關資料。黃暐浩另被控同日在香港，知道或相信郭葦諾的綠色背包、載有3個槍支部件的黑膠盒及一對耳機為贓物，而不誠實地接受該批贓物。

控方開案陳辭指出，事主因軍事裝備買賣問題與嚴汝衡（洋名Martin）出現糾紛，嚴汝衡遂在WhatsApp群組「午夜郊遊群」制定傷害事主的計劃。事主的屍體於2017年5月29日被發現。

控方稱，警方後來拘捕被告，被告在警誡下稱「係Martin叫我幫佢洗機同賣哂啲嘢，我唔知道係犯法」。被告另在錄影會面稱，他以為「Martin」只計劃捉弄事主，自己事前沒留意WhatsApp群組的對話內容，亦以為涉案手機屬於「Martin」。控方認為被告未有在錄影會面中說出真相，亦認為他必然知悉涉案物品與事主的死有關。聆訊明（3日）續。

其他報道：陳彥霖第八日死因聆訊 資深法醫：屍體全裸成一大疑點

其他報道：梁頌恆衝擊立法會罪成 今被駁回上訴須即時入獄