理大研發空氣質素監測系統　可用於餐廳街市追蹤污染物 (19:30)

理大屋宇設備工程學系副系主任及副教授梅國威表示，是次研究於兩年前構思，系統可量度二氧化碳、懸浮粒子、揮發性有機化合物濃度，配合手機應用程式可得知空氣質素指標等級，介乎優秀至很差。系統又特設「空氣病源追蹤模式」及「室內換氣率計算」功能，可利用示蹤氣體模擬空氣中污染物或病源的散播途徑，偵測該氣體的濃度分佈，估計污染物或病源體源頭。

梅國威說，該系統已於今年初在理大校園內設約30個測試點，分佈於不同樓層的辦公室、圖書館和餐廳，預期未來一年再增設約500個測試點。他又稱，系統亦已獲得一個由政府醫療衛生研究基金資助的項目所採納，獲資助150萬元，將在10月起用作監測和追蹤公共屋邨排水通風管釋放的氣霧（aerosol，又稱氣溶膠）分布。

他又說，系統已準備好投入市場，亦可於新型冠狀病毒疫情發揮作用，為室內地方如街市、餐廳等分析病毒傳播風險，安排防控工作。

其他報道：23歲學生涉襲警 警：看到被告橋上持垃圾桶蓋「覺得驚」

其他報道：美國防部報告稱武警去年疑曾到香港 回應反修例示威

其他報道：陳彥霖第八日死因聆訊 資深法醫：屍體全裸成一大疑點