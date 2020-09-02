新冠肺炎｜染疫迪士尼建築工感染源頭不明　匡智梨木樹宿舍多兩院友確診 (17:10)

截至今日（2日）凌晨零時，本港新增8宗新型冠狀病毒確診個案，全部屬本地感染。新增個案當中4宗感染源頭不明，包括一名在迪士尼樂園工作的建築工人。另外，匡智梨木樹宿舍再多兩名院友確診。
新增源頭不明確診個案：
．個案4824：61歲男子，居於大圍嘉田苑，與一名同事在大圍交通城從事汽車維修，8月30日發病
．個案4828：45歲男子，是建築工人，居於天后，在迪士尼樂園負責裝修工程，衛生防護中心正跟進病人有多少同事要列為密切接觸者
．個案4827及4829居於旺角維景酒店同一層，但兩人互不相識（見另稿：今增8宗確診全屬本地感染 旺角維景酒店同層兩人染疫一死後確診）
另外4宗新增確診個案與早前確診者相關：
．匡智梨木樹宿舍群組新增兩名院友確診：個案4830（36歲男子，8月26日發病）、個案4831（36歲男子，9月1日發病），兩人均是在亞洲國際博覽館接受檢疫期間送院後確診。至今該院舍共有14名院友及6名職員染疫
．另有兩人是早前確診者的家人：個案4825（50歲男子，8月30日發病）、個案4826（62歲男子，8月27日發病）
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