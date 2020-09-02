放寬防疫措施Q&A　陳肇始：晚市堂食延至10時平衡市民業界訴求 (16:20)

．為何堂食時間只放寬至晚上10時？放寬至10時與放寬至11時或翌日凌晨零時的分別是？

陳肇始：考慮到部分市民較遲放工，「食飯有啲趕」，因此稍作放寬回應市民及業界訴求。惟食飯需要脫下口罩，時間愈長感染風險愈大。政府在平衡各方面情況，要在有條件開放、時間、人數上有所限制，防感染措施要加強的情況下，逐步有序放寬。

．為何不放寬運動場所不包括足球及籃球場？本港聯賽亦未可放寬？

徐英偉：在過去重開場所的流程中，足球、籃球甚至壁球等因屬於較多身體接觸的運動，故是次放寬尚未能重開。而就聯賽復賽方面，局方一直與足總緊密聯繫，亦有跟業界代表會面。我亦有留意外國有很多「體育（隔離）泡泡」例子，局方兩三個星期前亦曾主動問及有關建議的可行性；局方現在檢視足總提交的復賽建議，相信稍後會容許部分球隊在「泡泡」下復操。

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．桌球室及健身中心為何要戴口罩及容許4人同場？

徐英偉：明白市民對做運動的需求非常大。局方要在容許市民做運動，以及在確保交叉感染的風險減到之中最低取得平衡。局方與業界商討後，他們亦建議沿用早前重開時採用的措施，包括為使用者量度體溫、器材間要保持最少1.5米距離等。而局方會在普及社區檢測計劃（全民檢測）完成後，在9月中左右再視乎疫情發展，希望逐步開放更多康文署的運動場所予市民使用。

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