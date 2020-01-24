新冠肺炎｜今增8宗確診全屬本地感染　旺角維景酒店同層兩人染疫一死後確診【短片】 (16:55)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，4宗新增源頭不明個案當中，兩名男子入住旺角維景酒店同一層，今日確診其中一名87歲男子（個案4829）8月27日凌晨送往廣華醫院後不治，同日送往葵涌公眾殮房，醫管局至昨日（9月1日）獲衛生署通知，從病人遺體採集的樣本對新冠病毒測試呈陽性。連同此個案，本港至今有93名確診者離世。

旺角維景酒店同層兩宗個案詳情：

個案4827：

．70歲男子，已退休，7月中由台灣抵港，完成家居檢疫後住在酒店等候返回中國大陸

．8月30日開始咳，樣本對新冠病毒測試呈陽性

．張竹君稱病人平日無特別活動，但會到彩虹邨探望母親及到過旺角街市

個案4829：

．87歲男子，本身有長期病患，已入住旺角維景酒店數月，其間曾轉房，與個案4827互不相識

．病人與一名朋友同住，8月27日凌晨朋友發現其頭暈不適，報警將其送院由救護車送往廣華醫院急症室，當時昏迷，送院途中曾接受急救，惟病人延至凌晨1時39分不治，遺體同日早上由食環署人員移送葵涌公眾殮房。張竹君表示，食環署5名屍體處理隊隊員處理過病人遺體，5人皆被列為密切接觸者要檢疫，其中一人頭痛不適已送院，其餘4人送往檢疫中心

．醫管局總行政經理庾慧玲表示，病人在急症室時無發燒、無流感徵狀，亦據知無接觸過新冠病毒確診者，至死時沒接受過新冠病毒測試

．醫管局9月1日接獲衛生署通知，從遺體採集的樣本對新冠病毒測試呈陽性，經接觸追蹤得知，廣華醫院的醫護治理該病人時有穿合適個人保護裝備，無人列為密切接觸者

．消防處表示，衛生防護中心審視個案後，把8月27日送病人到廣華醫院的3名救護人員界定為密切接觸者，安排到檢疫中心檢疫觀察

張竹君表示，已聯絡旺角維景酒店了解情況，得知兩名確診者入住的房間其後無其他人入住，清潔人員清理相關客房時有穿足夠保護衣。她指出，為避免有隱形傳播，衛生防護中心會安排負責涉事樓層工作的酒店員工，以及同層約9至10間客房的住客接受新冠病毒測試。

旺角維景酒店表示，兩名確診者曾入住的樓層已暫停接收新住客，約5至6名員工會接受病毒檢測，酒店曾就早前入住酒店的確診個案與衛生署聯絡，得悉個案應沒有關聯，而早前確診個案曾入住的房間，已多次消毒後才接收新住客。

新增個案當中4宗感染源頭不明，包括一名在迪士尼樂園工作的建築工人。另外，匡智梨木樹宿舍再多兩名院友確診。詳見：染疫迪士尼建築工感染源頭不明 匡智梨木樹宿舍多兩院友確診

新冠肺炎 相關報道：

健身中心按摩院周五起准重開 堂食延長至晚上10時

放寬防疫措施Q&A 陳肇始：晚市堂食延至10時平衡市民業界訴求

兩確診者今早離世 港累計92死