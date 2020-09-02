理大衝突｜警今再拘27人涉非法集結下周三提堂 (16:25)

有組織罪案及三合會調查科（O記）高級警司何振東表示，去年11月18日，有逾百人於理大門外尖東科學館廣場集結，聲稱聲援理大內示威者，他們與警員對峙後被警方以武力驅散，當中有135人被捕，事後僅6人沒有「拒保」。

O記經調查後，今早再拘捕25名曾踢保的人及兩名當日獲保釋候查者，年齡介乎16至37歲，包括學生、教師、文員等，眾人被落案控告一項非法集結，其中一人因當時藏有一支雷射筆，另加控一項藏有攻擊性武器，案件將於下周三提堂及轉介予區域法院審理。何振東表示，今日行動時未能尋獲部分疑犯，稱會繼續追緝。

警3分鐘講案情7分鐘描述事件

稱示威者「無差別嚴重傷人」

何振東講解案情約3分鐘後，花逾7分鐘描述理大事件及播放相關影片，其間形容理大事件是「香港史上最大」事件，造成大面積破壞及大量人員受傷，稱案中涉及非常大量調查、蒐證及舉證工作，形容示威者以「無差別嚴重傷人行為」，令沒有穿防暴裝的傳媒聯絡隊警員中箭受傷，又稱有示威者襲擊清理路障的人。

警務處長鄧炳強於上月27日在記招上，曾稱警方應集中陳述事實及證據，「（評論）是不必要的」，因會引來揣測，「不必要的評論就不需要講」。