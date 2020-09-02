陳彥霖第八日死因聆訊　資深法醫：屍體全裸成一大疑點 (15:10)

職業訓練局青年學院15歲女生陳彥霖去年9月浮屍油塘對開海面，死因庭今（2日）展開第八日聆訊。資深法醫馬宣立以專家證人身分作供，他強調「令我最唔安樂，係無資料解釋畀我知，點解條屍體全裸」，因為陳彥霖的陰道樣本DNA屬她本人，亦沒有遭性侵的明顯痕迹，解剖學上「無證據證明任何嘢」，成為本案的一大疑點。馬宣立又說，從新聞片段所見，陳彥霖失蹤前有穿衣服，而人身上的內衣褲普遍貼身，不易鬆脫。
馬宣立現於港大病理學系執教，早前為本案撰寫專家報告。他表示，溺水者的屍體一般有3個特點，包括口鼻吐泡沫、肺部因吸水變重，以及出現水性肺氣腫，但陳彥霖的屍身已經腐爛，沒有明顯出現上述的特點。
馬宣立稱，法醫有時會為死者作矽藻測試（diatom test），即在顯微鏡下檢驗腎臟及骨髓內有沒有矽藻，若死者下水時仍有能力呼吸，體內可能會吸入藻類生物。他稱，測試重點在於對比驗證，法醫可以檢取不同水域的樣本，從而判斷死者何處下水，不過測試在香港尚未普及，而檢取及化驗海水樣本需要大量時間，因此本港沒有建立樣本資料庫。
馬宣立提及，陳彥霖的左右胸腔分別有550及50亳升的腐爛液體，胃部有10毫升的澱粉狀物，情況「稍為古怪」，因為遇溺者兩邊胸腔的液體分量應該相若，胃部亦應該有水流入。他說，手上的資料顯示陳彥霖的遺體浸於水中，但不肯定是否遇溺而死。聆訊明（3日）續。