涉5手法圖騙抗疫基金387萬資助　15男女被捕 (14:08)

保安涉交17美甲店商業登記 圖騙187萬元資助

商業罪案調查科總督察何銳娟表示，騙徒手法主要分為5類，其中一類騙徒於計劃公布後，主動向商業登記處申請登記新業務，或為舊有業務開設多間分店，同時向基金秘書處提供虛假文件及資料，誇大公司規模申請資助，聲稱該業務於計劃開始前已營運。其中一名48歲、報稱保安姓唐被捕男子，涉於4月下旬同時提交17間美甲店商業登記，訛稱每間分店各有5名職員，意圖騙取187萬元資助。

第二類騙徒會向秘書處提交虛假地址證明及強積金付款結算書，聲稱業務有聘請5名或以上員工，以滿足申請每間分店10萬元的美容業資助要求，但相關業務從未實際營運，亦從沒聘請有關員工。其中一名31歲姓李報稱商人的被捕女子，涉利用家人及過去租住物業的電費單等偽造地址證明，以及提交虛假強積金付款結算書，以申請一項零售業及8項美容業資助，圖騙取88萬元資助。

第三類騙徒利用自己租用或持有單位，分租予多間公司作多項申請，其中一個被搗破的5人詐騙集團，把一個單位分租予9間店舖申請資助，但提交文件時把單位命名為不同號碼，訛稱為獨立單位以滿足資助條件。

第四類騙徒會把本身不合資格的業務，更改為基金的指定資助業務詐取資助。

有騙徒製招牌往他人店舖拍照扮開店

第五類騙徒則會透過不同方法製作虛假店面及店舖內相片，訛稱有實際營運以詐騙資助。其中有騙徒下載或拍攝他人店舖圖片，改圖加入自己的店舖名稱詐騙，另有騙徒自製招牌及易拉架，到他人商舖或住宅單位門外拍照。