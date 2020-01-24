全民檢測｜有外傭稱僱主要求檢測　中資銀行員工：上司「鼓勵」參與但不覺施壓 (14:54)

位於中環的香港大會堂為檢測中心之一，今早11時許有小量外傭於門外等候。不願透露姓名的3名外傭提早一小時到門外等候，並向本報表示，在僱主要求下前往中心接受檢測。其中兩名外傭服務同一個家庭，指出家庭有3名小孩，僱主擔心一旦感染病毒會影響小孩；其僱主目前在深圳，將於下周回港，希望回港前外傭先驗病毒，以保障家庭。

該檢測中心亦不乏上班族，有港人表示主動參與檢測，希望了解自己是否染疫，並非公司要求；也有多名中資銀行員工稱其公司或上司「鼓勵」參與全民檢測。操普通話的龔小姐於午飯前與另一同事到場檢測，說公司「鼓勵」員工參與，同事之間沒討論是否參加、不參加會否有後果等話題，不覺得公司施壓。

另一中資銀行員工郭小姐完成檢測後，手持政府派發的口罩包拍照「打卡」。她表示，上司「鼓勵」員工參與全民檢測，但沒有硬性要求必須參加，並稱公司同事反應踴躍，逾九成人有意參加。

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