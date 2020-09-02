天氣｜天文台料今晚部分地區雨勢較大　明日大致天晴酷熱 (16:30)

【16:30】雷暴警告及酷熱天氣警告現正生效，一股微弱的大陸氣流正影響廣東。今日（2日）下午本港天氣酷熱，大部分地區氣溫上升至34度或以上，午後的雷雨為新界部分地區及九龍帶來超過10毫米雨量。
今晚及明日（3日）天氣預測局部地區有驟雨及雷暴，初時部分地區雨勢較大。晚間部分時間多雲，最低氣溫約28度。明日大致天晴及酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度，吹微風。展望周五仍然酷熱，局部地區有驟雨；周末至下周初短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。
下午4時，強颱風美莎克集結在濟州之東南偏南約170公里，預料向東北偏北移動，時速約40公里，橫過東海及朝鮮半島。
【07:30】上午7時30分，天文台錄得氣溫28.4度，相對濕度83%。
一股微弱的大陸氣流正影響廣東。
天文台預測今日部分時間有陽光，局部地區有驟雨及雷暴。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹微風。展望未來一兩日持續酷熱，局部地區有驟雨。周末期間部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。
今日的最高紫外線指數大約是10，強度屬於甚高。
防中暑 相關資訊：
防曬相關資訊：
驅蚊／防蚊相關資訊：
驅蚊產品使用四注意 皮膚科醫生：先塗手腕測試過敏反應 勿直接噴在面上
消委會‧驅蚊劑｜7款驅蚊劑含避蚊胺濃度高於10% 兒童應避免使用（附名單）
行雷閃電 相關資訊：
行雷閃電有走勢 唔係靠目測！睇天文台App + 10安全須知