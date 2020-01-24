全民檢測｜離島增設6採樣中心　9月4至10日派員往偏遠村落收集深喉唾液樣本 (21:01)

另外，政府將安排人員於9月4至10日，到訪個別位置偏遠及交通不便的離島區村落，為不便前往檢測中心的村民採集深喉唾液樣本作測試。

6個離島區採樣中心：

採樣地點及地址 開放日期及時間 坪洲體育館 坪洲寶坪街6號坪洲巿政大廈 9月10日至11日 上午9時至下午5時 南丫島歷史文物室 南丫島榕樹灣大街1號地下 9月12日至14日 上午9時至下午5時 長洲體育館 長洲醫院路3號 9月5日至8日 上午9時至下午5時 梅窩康樂中心 梅窩鄉事會路60號 9月5日至7日 上午9時至下午5時 大嶼山南區鄉事委員會 大嶼山貝澳羅屋村1號 9月13日至14日 上午9時至下午5時 大澳大會堂 大澳石仔埗街101號 9月9日至10日 上午9時至下午5時

除南丫島歷史文物室及大嶼山南區鄉事委員會將於下午1時半至2時關閉作清潔及消毒外，其餘地點關閉進行清潔及消毒時間為下午1時半至2時半。