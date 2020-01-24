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全民檢測｜離島增設6採樣中心　9月4至10日派員往偏遠村落收集深喉唾液樣本 (21:01)

新型冠狀病毒普及社區檢測計劃（全民檢測）今日（9月1日）展開，政府今日宣布，由於離島區有不少鄉郊地方遠離各社區檢測中心，故會於9月5至14日期間，在長洲、南丫島、坪洲等增設6個採樣中心，為居民採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本作化驗，有意參加者可到普及社區檢測計劃網頁預約。

另外，政府將安排人員於9月4至10日，到訪個別位置偏遠及交通不便的離島區村落，為不便前往檢測中心的村民採集深喉唾液樣本作測試。

6個離島區採樣中心：

採樣地點及地址 開放日期及時間
坪洲體育館

坪洲寶坪街6號坪洲巿政大廈

 9月10日至11日

上午9時至下午5時

南丫島歷史文物室

南丫島榕樹灣大街1號地下

 9月12日至14日

上午9時至下午5時

長洲體育館

長洲醫院路3號

 9月5日至8日

上午9時至下午5時

梅窩康樂中心

梅窩鄉事會路60號

 9月5日至7日

上午9時至下午5時

大嶼山南區鄉事委員會

大嶼山貝澳羅屋村1號

 9月13日至14日

上午9時至下午5時

大澳大會堂

大澳石仔埗街101號

 9月9日至10日

上午9時至下午5時

除南丫島歷史文物室及大嶼山南區鄉事委員會將於下午1時半至2時關閉作清潔及消毒外，其餘地點關閉進行清潔及消毒時間為下午1時半至2時半。

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