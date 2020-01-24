全民檢測｜康文署函兼職員工促回覆參加全民檢測否　籃球教練：強迫的自願 (20:32)

劉嘉豪向本報表示，今日接獲康文署電郵，呼籲兼職員工接受全民檢測，須於9月14日或之前回覆會否參與。他稱目前七成康文署體育館用作檢測中心，署方重開體育館等場地無期，教練們只是「喺度等（重開）」。他認為現檢測陰性不代表之後沒感染，加上有醫護關注場內感染控制問題，例如取樣人員不是每次取樣都會更換保護衣，對全民檢測計劃有保留。

劉嘉豪指出，即使日後重開場地或到其他地方教班，如康文署要求提供陰性證明，他會選擇私營機構檢測。他同時是香港體育教練工會籌委之一，稱工會透過facebook接獲查詢，有教練擔心不做檢測會否不能教班，工會稍後會向康文署查詢。

康文署回覆本報查詢表示，因該署兼職合約導師、工作人員等工作時有機會要接觸市民，故康文署最近致函呼籲兼職員工參加普及社區檢測計劃，並透過回條形式了解參與情況。署方稱，兼職員工參加計劃、填交回條均屬自願性質，所得資料亦只作統計之用；兼職員工有否參加計劃或填交回條，均不屬於日後聘任的考慮因素，康文署會繼續按照現有既定程序向兼職員工提出聘任。

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