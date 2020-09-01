新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (21:10)

○深水埗區

貿易廣場 富臨 酒樓

北河街街市及熟食中心

○油尖旺區

最佳盛品酒店尖沙嘴

The ONE 東海薈．拉斐特

○黃大仙區

樂富廣場

大成街街市

○觀塘區

牛頭角市政大廈

彩德商場

鯉魚門市政大廈

鯉魚門廣場 大快活

牛頭角上邨商場 美心MX

牛頭角下邨廣場

淘大商場4期 客家好棧

○中西區

金鐘太古廣場

海富中心II座

○灣仔區

合和中心

香港警察總部

○沙田區

新港城中心大街（3期） 大壹燒鵝

○西貢區

TKO Spot

○葵青區

港鐵葵芳站

○荃灣區

香車街街市

麗城薈

○元朗區

好順利商場

愛定商場

形點II 太興

富達廣場

○屯門區

屯門市廣場2期 錦麗

資料來源：衛生防護中心（截至9月1日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

8月31日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月26日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月25日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月24日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽