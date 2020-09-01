輕度智障司機氣槍射警車藏手術刀判囚3年 (20:19)

被告梁逸志（38歲）患自閉症及輕度智障，前年犯事後曾接受精神治療。胡官引述精神科報告指出，被告因社會動盪而情緒不穩，對警察執行職務的方式不滿，因感不安全而隨身攜帶氣槍，報告建議他須接受治療。

胡官判刑時指出，被告的信息紀錄及社交平台貼文均有「殺警察」等言論，顯示他腦內早已存有仇恨及暴力思想，而案發當日被告藏有氣槍及手術刀，不難想像其傷害警員的行為，大大加重案件嚴重性。

胡官稱，涉案氣槍雖殺傷力不大，但被告在車窗伸出氣槍，之後下車向後方警車發射；被告為逃避警員追趕，在繁忙街道左穿右插，亦相當危險。胡官考慮被告認罪，扣減刑期後就三項控罪共判處3年監禁，被告另須停牌18個月。

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