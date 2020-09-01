26歲女涉藏激光筆士巴拿　證物置警署櫃警員認違《警察通例》 (20:00)

被告尹秀君被控去年11月9日，在龍翔道近黃大仙廟管有一支士巴拿及一支激光筆。現駐守黃大仙警署刑事調查第3隊的警員張錦志供稱，他當晚接手案件後，將激光筆、士巴拿、手機和防毒面具等證物鎖進三格櫃內，至今年4月3日才應案件主管要求，交出激光筆檢驗。他指出，他在5天後取回激光筆，連同其他證物交由證物房保管。

張錦志在盤問下確認，證物房的證物須登記在電腦系統內，以確保證物不受干擾，承認涉案做法「而家睇番係有（違反警例）」。辯方指出，張錦志已加入警隊3年，亦曾接受處理證物的訓練，質疑其說法「係咪講真㗎？」張錦志回應稱「冇錯」。

現駐守黃大仙警區反黑組的警員林凱竣供稱，他當日凌晨約3時接手調查，並由警員58585手上取得一個防毒面具、一支激光筆和士巴拿等物品。惟辯方指出上述說法與其口供紙有兩處出入，包括負責交接證物的警員編號不同，以及沒提及涉案激光筆，林凱竣解釋當時「混亂中出錯」。

林凱竣又在裁判官提問下表示，除了在口供紙記錄證物情況外，他之前曾在私人記事本記錄，亦沒將相關記事本交給控方。辯方質疑警例規定警員須在警員記事冊內記錄重要事情，當中包括處理證物的情況，林則回應不清楚上述內容。

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