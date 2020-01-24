警至今拘7人涉寵物走私案　愛協：多隻貓狗同擠一籠「慘不忍睹」【短片】 (19:17)

警方上月28日及31日於屯門及旺角兩間寵物酒店，以及元朗兩個住宅單位，拘捕年齡介乎29至56歲的2男3女，涉嫌串謀走私及殘酷對待動物，當中一男一女分別為旺角及屯門兩間寵物酒店的負責人，其餘被捕人則涉於機場接送動物。連同之前已拘捕的兩人，至今共7人被捕。警方另於屯門寵物酒店內檢走22隻狗及26隻貓，交漁護署和愛協看管。

水警總區刑事警司關晉廷稱，由英國、美國、澳洲及加拿大移居內地的寵物主人，向中介公司支付3萬至6萬元人民幣，以將寵物運返內地，警方正調查涉案兩店是否由同一集團營運。

水警小艇分區第一小隊指揮官林婉儀指出，於海灘檢獲的貓狗均遇溺亡，由於運送的船屬開放式，無法穩固貨物，或因海浪及船急速轉彎導致籠跌進水中，她亦不排除有人將籠拋入海中。

愛護動物協會副總監（檢核部）麥明樂表示，接獲40多人求助，核對後確定15隻生還動物及8具動物屍體與求助人提供的資料脗合。他說，多隻貓狗擠於一個面積小、已上鎖的籠內，相信死前非常痛苦，畫面「慘不忍睹」，坦言對事件感難過。他表示，本港未有法例規管寵物移民服務，盼政府加強規管，又建議主人經可靠公司託運寵物，盡量於運送過程中陪同寵物，與移民公司交收文件時應檢查是否合法運輸。