解款員將軍澳站被斬頭臉送院亡　涉私人恩怨 (23:42)

現場消息稱，衛安（Guardforce）解款員今午（9月1日）到將軍澳站的恒生銀行櫃員機維修，其間一名男子在附近埋伏，並以12吋刀𠝹向一名解款員頭及面部，男子其後棄刀逃向將軍澳站B出口，惟在梯級失足絆倒，一隻鞋飛脫。附近店舖職員見狀，與另外兩名解款員上前合力將兇徒制服，糾纏期間一名男子手部擦傷。

解款員浴血倒地昏迷，附近一間診所職員為其搶救，救護員到場將他送院，送院後證實不治。據了解，被捕男子為死者前同事，初步調查顯示案件涉及私人恩怨，不涉劫案成分，警方將案件改列謀殺案。

警方將軍澳警區刑事總督察阮成熙晚上交代案情稱，34歲李姓事主當時與另一名解款員陪同一名技術人員，到事發現場維修櫃員機，當時無持槍。事主突然被30歲張姓疑兇以12吋長生果刀襲擊頭部及面部，兩名同事見狀與疑兇糾纏期間亦有受傷，其後疑兇在將軍澳站B2出口被途人制服，涉嫌謀殺及傷人被捕。他說，疑兇為事主前同事，事件涉及私人恩怨。

衛安回應表示哀傷悲痛，對該員工家屬表示深切慰問，將設法協助家屬渡過難關。案件已交由警方進行深入調查，不便評論。

恒生銀行表示，今午約5時接獲外判公司通知，表示有護衛員在將軍澳站維修自動櫃員機期間受傷，已送院治理；由於相關維修工作不涉及現金處理，據外判公司表示事件中並無金錢損失。晚上7時30分，銀行收到外判公司通知，表示相關護衛員已離世。恒生稱十分關注事件，會與外判公司跟進，並向護衛員家屬致以深切慰問。

港鐵稱，將軍澳站客務中心職員收到乘客報告事件後，報警求助及召喚救護車，職員亦即時前往了解。當時站內醫務所的醫護為傷者急救，車站職員在場協助及維持秩序。事件現已交由警方處理，車站B出入口暫時改為只准進入。