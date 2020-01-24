全民檢測｜許樹昌助採樣臉留N95呼吸器紅印　採樣員：不知資料去向故不做檢測 (15:48)

許樹昌「落更」時臉上留有N95呼吸器的紅印，他說「應該有排都甩唔到」，但他稱採樣員每更有15分鐘時間休息飲水，認為不太辛苦。

他表示每半小時有10名市民接受採樣，時間鬆動，亦估計有人「甩底」，因為有時段本應有30人預約，但最終只有數人出現。他表示今早有部分市民咳嗽、打噴嚏，未有人因採樣嘔吐。

擔任採樣員的救護員阿黃（化名）說，早前有3小時採樣訓練，但僅用假人練習，今日是首次為真人採樣，有護士在旁指導。他表示自己不會接受檢測，因「唔知資料送去邊」，坦言「為錢㗎咋」。他又提到有市民採樣時向他咳嗽，「邊度掩得切個口」，他只能閃避，「但唔知佢射程幾遠」。

擔任採樣員的藥劑師林小姐稱，每當有人向她咳嗽，她會換一次面罩、手套及保護帽，但上午僅2、3人咳嗽，屬個別例子。她亦說不會參加檢測，因平時不外出，「做嚟都嘥氣」。

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