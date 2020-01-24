全民檢測｜許樹昌助採樣臉留N95呼吸器紅印　採樣員：不知資料去向故不做檢測 (15:48)

普及社區檢測計劃（全民檢測）今日（9月1日）開始，中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌上午在沙田源禾路體育館擔任採樣組長約5小時。他估計今日有市民「甩底」，又稱採樣時間鬆動，沒有市民因採樣不適嘔吐，過程大致順利。另有擔任採樣員的救護員表示自己不會做檢測，因不知資料送往哪兒，坦言做採樣員只是「為錢㗎咋」。
許樹昌「落更」時臉上留有N95呼吸器的紅印，他說「應該有排都甩唔到」，但他稱採樣員每更有15分鐘時間休息飲水，認為不太辛苦。
他表示每半小時有10名市民接受採樣，時間鬆動，亦估計有人「甩底」，因為有時段本應有30人預約，但最終只有數人出現。他表示今早有部分市民咳嗽、打噴嚏，未有人因採樣嘔吐。
擔任採樣員的救護員阿黃（化名）說，早前有3小時採樣訓練，但僅用假人練習，今日是首次為真人採樣，有護士在旁指導。他表示自己不會接受檢測，因「唔知資料送去邊」，坦言「為錢㗎咋」。他又提到有市民採樣時向他咳嗽，「邊度掩得切個口」，他只能閃避，「但唔知佢射程幾遠」。
擔任採樣員的藥劑師林小姐稱，每當有人向她咳嗽，她會換一次面罩、手套及保護帽，但上午僅2、3人咳嗽，屬個別例子。她亦說不會參加檢測，因平時不外出，「做嚟都嘥氣」。
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