新冠肺炎｜今增12宗確診一個案源頭不明　64歲男愉景灣智新書院地盤工作【短片】 (16:34)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日唯一源頭不明個案為64歲男子（個案4817）：

．病人居於元朗水蕉新村，8月21日開始發燒

．病人8月17日曾在愉景灣智新書院一個地盤上班數日，負責清拆建築物，10多名一同工作的工人列密切接觸者要檢疫

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲昨（8月31日）表示，該男子8月30日下午約5時因氣喘及發燒，到博愛醫院急症室求醫，當時要用高濃度氧氣協助呼吸，其後獲安排入住內科隔離病室，初步確診後因情況持續轉差，轉送瑪嘉烈醫院深切治療部，情況一度危殆。

張竹君指出，8宗與其他個案相關的本地個案，都是此前確診者的家庭成員，其中6人確診時已入住檢疫中心，另外兩人在等候入檢疫中心時發現有病徵送院。

今日3宗輸入個案，病人分別由印度、孟加拉和菲律賓抵港，其中由孟加拉抵港的病人和菲律賓到港的家傭，均是經檢疫期間第二個樣本被驗出確診。

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